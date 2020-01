PSG : Draxler prié de partir, Nasser Al-Khelaïfi vise le flop James Rodriguez

Dans : PSG.

Après un prêt d’un an au Bayern Munich la saison dernière, James Rodriguez a signé son grand retour au Real Madrid à l'été 2019. Mais dans la capitale espagnole, le Colombien est loin d’être un titulaire aux yeux de Zinédine Zidane…

Utilisé à seulement 7 reprises en Liga depuis le début de la saison, James Rodriguez a de grandes chances de quitter la Casa Blanca à l’issue de la saison. Et selon les informations obtenues par Don Balon, de nombreux clubs se sont d’ores et déjà positionnés pour le récupérer la saison prochaine : Everton, l’Atlético de Madrid, Naples ou encore l’Inter Milan sont très intéressés. Mais le meneur de jeu offensif du Real Madrid a un salaire imposant, ce qui signifie qu’il sera très difficile de se l’offrir au mercato. Une situation qui ne semble pas effrayer le Paris Saint-Germain, également intéressé par la venue du Colombien selon le média.

James Rodriguez visé en cas de départ de Draxler ?

Si le salaire de James Rodriguez est imposant, le Real Madrid ne sera en revanche pas très gourmand dans ce dossier. Conscient que l’ancien du Bayern Munich n’est plus désiré par Zinedine Zidane, le président madrilène Florentino Pérez réclame seulement 50 ME pour le natif de Cucuta, en fin de contrat avec les Merengue en juin 2021. A ce prix-là, le Paris Saint-Germain pourrait flairer la bonne affaire, notamment en cas de départ de Julian Draxler. Car c’est précisément dans le but de succéder à l’Allemand, que le PSG aimerait vendre l’été prochain à un an de la fin de son contrat, que le club de la capitale vise James Rodriguez. Une idée qui pourrait séduire le plus grand nombre, surtout quand on se souvient des bons souvenirs laissés par James en Ligue 1 lors de son court passage à Monaco au début de sa carrière européenne.