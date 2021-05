PSG : Draxler jusqu'en 2024, c'est officiel !

Dans : PSG.

Julian Draxler a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 a annoncé le club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Julian Draxler pour trois saisons supplémentaires. Arrivé en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg, le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024. Sous le maillot des champions de France, l’international allemand a disputé 172 matches, inscrivant 24 buts et délivrant 39 passes décisives. Avec les Rouge et Bleu, le joueur formé à Schalke 04 a remporté 10 trophées : 3 Championnats de France (2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2017, 2018, 2020) et 3 Coupes de la Ligue (2017, 2018, 2020), auxquels s'ajoute 1 Trophée des champions (2020). Champion du monde avec l’équipe d’Allemagne en 2014, Julian Draxler compte 56 sélections et a marqué 7 buts avec sa sélection nationale », rappelle le club de la capitale.