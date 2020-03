PSG-Dortmund : Les Ultras menacent, la police craint le pire

Dans : PSG.

Mercredi soir, c’est dans un Parc des Princes totalement vide car à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus que le Paris Saint-Germain tentera de renverser le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Dans le camp des supporters parisiens, on estime que l’équité sportive n’est pas respectée puisque le Borussia Dortmund a pu compter sur le soutien de ses supporters lors du match aller au Signal Iduna Park. Pour cette rencontre, le président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille, a invité les plus fervents supporters du Paris SG à venir aux alentours du Parc des Princes mercredi pour transmettre leur force aux joueurs. « C’est catastrophique. On ne comprend pas, les centres commerciaux, les écoles, les parcs d’attractions sont ouverts. Des matches se sont déroulés il y a deux jours sans problème et on met un huis clos au PSG. On sait que la situation est compliquée en France et qu’il y a des décisions difficiles à prendre, mais sur celle-là, on ne comprend pas, ce n’est pas cohérent avec ce qui se passe ailleurs en France. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à ‘foutre le bordel’, mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe et qu’ils nous entendent ! » a notamment expliqué le patron du CUP à Europe 1.

Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, la préfecture de police de Paris a pris la lourde décision de réquisitionner près de 400 hommes pour ce match entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Et pour cause, la préfecture redoute principalement la présence en nombre de supporters parisiens et notamment des Ultras. Du côté de la police, on craint notamment la réaction des Ultras du PSG en cas de mauvais résultat du Paris Saint-Germain. Malgré le huis clos, c’est donc sous très haute surveillance que va se dérouler la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund. A l’intérieur du stade, mais surtout à l’extérieur du Parc des Princes…