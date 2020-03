PSG : Dortmund éliminé par Paris, Pierre Ménès n'en revient pas

Dans : PSG.

Pour le dernier match du PSG avant l’interruption totale des rencontres, le club de la capitale a battu Dortmund 2-0 et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Sur l’ensemble des deux rencontres, la qualification du Paris SG demeure logique. Elle l’était également sachant que le champion de France était favori après avoir terminé premier d’une poule où figurait le Real Madrid et avec le match retour à la maison. Pourtant, après le revers du match aller, les critiques sont tombées contre le PSG, et le fait de disputer la rencontre sans supporter a également pu être troublant. Mais Neymar et compagnie ont fait le travail, et ont gagné donc le droit de rêver dans cette compétition plus ouverte que jamais. C’est le sentiment de Pierre Ménès, qui s’est confié au site www.the-offside.com, et a par la même occasion fait comprendre que l’élimination de Dortmund, au même titre que celle de Liverpool, était bien à ranger au rayon des surprises.



« Qui est le favori de la Ligue des Champions ? Ah, vous savez c’est très difficile de répondre à cette question, il n’y avait pas vraiment de favori cette année, c'était très intéressant à suivre. La plupart des grands clubs ont été éliminés, ça crée des surprises. Liverpool et Dortmund ont été sorti respectivement par l'Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain, on ne s’y attendait pas. D'autres clubs sont également en danger pour la suite de ces huitièmes de finale mais nous ne savons pas quand est-ce que tout cela va se jouer... Mais pour ma part, Manchester City semble le mieux armé pour créer la surprise cette année… », a lancé le consultant de Canal+, qui sait que City doit encore confirmer son succès face au Real Madrid.