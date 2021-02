PSG : Dortmund chambre Paris, Neymar répond cash

Dans : PSG.

Neymar a répondu au Borussia Dortmund qui avait chambré le PSG sur les réseaux sociaux après sa défaite à Lorient.

Après quelques années d'adaptation et de faux-retour au Barça, Neymar se sent aujourd'hui 100% parisien. En fin de contrat en juin 2022, le numéro 10 parisien s'apprête à prolonger à long terme son aventure dans la capitale. C'est donc tout naturellement que lorsqu'on décide de s'attaquer à son équipe, le Brésilien répond avec la même efficacité que lors de ses penalties. Battus à la surprise générale à Lorient dimanche après-midi (3-2), les champions de France en titre ont en plus eu la déconvenue de se faire chambrer par les Merlus. Pour célébrer leur exploit, les Bretons ont posté une photo où les joueurs reproduisaient la célébration méditation qu'Erling Haaland avait inauguré après son doublé inscrit en Ligue des Champions face au PSG.

Un clin d'oeil apprécié par le Borussia Dortmund, qui a retweeté la photo des Lorientais en ajoutant un petit message « On récole ce que l’on sème », en référence aux joueurs parisiens qui avaient tous imité la célébration du norvégien après leur victoire contre les Allemands. Ni une ni deux, Neymar a directement réagi en postant à son tour une photo de lui en mode méditation, ponctuée d'un petit tacle « Vous vous souvenez ? », pour rappeler que c'est bien le PSG qui était sorti vainqueur de la double confrontation avec le Borussia Dortmund. Injouable sur le terrain lorsqu'il est à 100%, le meneur de jeu prouve qu'il peut aussi se montrer très percutant sur les réseaux sociaux.