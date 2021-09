PSG : Donnarumma vs Navas, il vit un calvaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La signature de Gianluigi Donnarumma complique la tâche de Keylor Navas, mais a également des conséquences sur Sergio Rico au PSG.

Doublure de Keylor Navas la saison dernière, le gardien espagnol de 26 ans a été relégué dans la hiérarchie par la signature de Gianluigi Donnarumma à Paris. Numéro trois, l’ex-gardien du FC Séville a sérieusement songé à faire ses valises cet été. Son nom a par exemple circulé à Lille, qui cherchait activement un successeur à Mike Maignan, transféré à l’AC Milan. Finalement, Sergio Rico est resté au Paris SG, où il sera très compliqué pour lui d’avoir du temps de jeu cette saison. Interrogé par le magazine espagnol Panenka, Sergio Rico a confirmé que la situation était très délicate à vivre pour lui sur un plan personnel. Mais le gardien, qui a un état d’esprit absolument irréprochable, ne souhaite pas envenimer la situation et se force à penser avant tout au collectif. Avant un probable départ l’été prochain…

Sergio Rico en victime collatérale

« C’est une situation compliquée pour moi. Mais dans tous les cas, l'objectif numéro 1 est que l'équipe parvienne à atteindre ses objectifs et que tout aille pour le mieux, dans le bon sens. ll y a une concurrence très saine, chacun connaît très bien son rôle. Nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Quel que soit celui qui joue, nous devons être contents. L'important, c'est que les résultats suivent. Je suis ami avec Keylor qui est une personne incroyable. Si comme gardien il est bon, comme personne il est l'est autant voire plus. C'est un bon ami et cela rend la concurrence plus facile à vivre » a lancé Sergio Rico, dont la relation avec Keylor Navas a été l’une des forces du PSG la saison dernière, et a notamment permis au Costaricien de briller de la sorte, notamment en Ligue des Champions. Un équilibre chamboulée par la signature de Gianluigi Donnarumma, titulaire contre l’Olympique Lyonnais en championnat dimanche soir.