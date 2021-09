PSG : Donnarumma ou Navas, la légende Buffon s’en mêle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cette saison, le Paris Saint-Germain compte deux gardiens de stature internationale avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Depuis le début de la saison, c’est l’international costaricien qui avait les faveurs de Mauricio Pochettino. Mais samedi après-midi face à Clermont, Gianluigi Donnarumma a fêté sa première titularisation avec le PSG. Devant la presse, Mauricio Pochettino ne cesse de marteler le même discours, à savoir qu’il n’y a pas de numéro un et de numéro deux, et qu’il jugera à chaque match quel gardien est le plus en forme. Une stratégie risquée qui peut mettre la zizanie dans le vestiaire du PSG aux yeux de certains observateurs. Mais cette méthode est la bonne à en croire Gianluigi Buffon, ancien gardien de la sélection italienne et du PSG, interrogé à ce sujet par BeInSports.

Buffon valide la méthode de Pochettino

« Selon moi, si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c'est le cas, pourquoi dire que l'un est titulaire et l'autre numéro 2 ? Parce que sincèrement, ça ne serait pas juste. Il faut voir les prestations en match pour décider qui va jouer. Quand tu as deux gardiens de très grande qualité, c'est dommage de choisir l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, pourquoi en choisir un ? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer » a lancé Gianluigi Buffon, convaincu que Mauricio Pochettino adopte la bonne stratégie avec ses deux gardiens de but à l’aube de cette saison. Reste maintenant à voir qui de Gianluigi Donnarumma ou de Keylor Navas se détachera sur l’ensemble de la saison et gagnera sa place de titulaire. Le choix du coach argentin pour le premier match de Ligue des Champions, ce mercredi à Bruges, sera notamment scruté de près. Tout cela quatre jours après la première titularisation de Donnarumma au profit de Navas…