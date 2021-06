PSG : Donnarumma vient pour être le numéro 1

Dans : PSG.

Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale préalable à la signature de son contrat au PSG, ce lundi à Rome.

Tout s’est bien passé, et il ne manque plus que l’officialisation, qui devrait intervenir dans les jours prochains. Le Paris SG se garde, comme lors de la prolongation de Neymar, les droits sur le timing de l’annonce, quand tout sera mis en place niveau logistique. De plus, le gardien italien est concentré sur l’Euro 2021 avec la Nazionale, où il entend bien aller loin. Néanmoins, son avenir est déjà bouclé, et cela doit être un soulagement pour lui, alors que le Milan AC avait rapidement décidé de ne plus négocier avec les imposantes demandes de son agent Mino Raiola. Le PSG n’a pas tergiversé et s’est offert un gardien très prometteur, avec déjà plus de 200 matchs en pro à seulement 22 ans. De quoi pousser vers la retraite ou le départ un certain Keylor Navas ? Impeccable cette saison, l’ancien gardien du Real Madrid est l’un des chouchous des supporters, et il semble partir avec une marge d’avance sur son concurrent en vue de la saison prochaine.

Mais tout sera forcément remis à plat, et Donnarumma ne vient pas pour regarder le Costaricien jouer et se contenter des matchs de Coupe nationale. C’est L’Equipe qui le dévoile ce mardi, le dernier rempart italien arrive au Paris Saint-Germain avec dans l’esprit la volonté d’être le titulaire, et ne conçoit pas une saison sur le banc de touche. Vu le salaire versé, il ne sera pas non plus prêté, ce qui promet une rude bataille avec Keylor Navas, qui ne comprendrait pas un passage sur le banc alors qu’il n’a rien à se reprocher, et a été même l’un des joueurs les plus réguliers de Paris cette saison. C’est pour cela que le gardien avait quitté le Real Madrid il y a deux ans, et il ne pensait clairement pas se retrouver dans cette situation quand il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 au printemps dernier.