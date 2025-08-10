PSG ‍: Donnarumma veut quitter d'urgence Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lucas Chevalier a signé au PSG samedi soir, offrant un deuxième gardien de renom au club parisien. Un transfert vécu comme une trahison par Gianluigi Donnarumma. Le portier italien réclame déjà son départ pour l'Angleterre.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup samedi soir sur le marché des transferts. En déboursant 55 millions d'euros pour Lucas Chevalier, les Parisiens se sont peut-être offerts le meilleur gardien français actuellement et l'un des plus prometteurs en Europe. L'ex-lillois arrive dans la capitale pour devenir titulaire. Le PSG possède pourtant un cador au poste en la personne de Gianluigi Donnarumma. Malgré une saison exceptionnelle sur le plan individuel, l'Italien va rejoindre le banc de touche dans les prochaines semaines. Un coup de massue terrible pour lui. Cependant, il n'est pas prêt à accepter ce destin aussi facilement.

Donnarumma veut aller à Manchester United

Avec seulement un an de contrat restant au PSG, Donnarumma devra être transféré dès cet été pour jouer. Un scénario accepté par l'Italien, lequel a déjà choisi sa future destination selon le journaliste de TalkSport Anil Kandola. Sur X, il indique que le gardien parisien veut rejoindre Manchester United au plus vite. Un transfert loin d'être conclu à ce stade. Paris réclame 30 millions d'euros minimum et surtout les Red Devils ne sont pas encore candidats pour le recruter.

« Gianluigi Donnarumma VEUT signer à Manchester United. Après que le PSG ait fixé le prix du gardien à 26 millions de livres sterling (30 millions d’euros), le joueur est attiré par la Premier League et plus particulièrement par Manchester United. Pour l'instant, rien n'indique que Manchester United envisage de le recruter, mais la situation semble similaire à celle du transfert de Benjamin Sesko… si Manchester United le veut, il l'obtiendra », lâche t-il sur le réseau social. Le club mancunien a toutes les raisons de tenter sa chance après la saison catastrophique vécue par son propre gardien André Onana.