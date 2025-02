PSG ‍: Donnarumma, le divorce se prépare

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma sera titulaire ce mercredi en Ligue des champions contre Brest. Mais l'avenir du gardien de but italien au PSG est loin d'être assuré.

Gianluigi Donnarumma a beau avoir retrouvé des couleurs, et écarté en même Safonov, qui le concurrençait très clairement, on ne sait pas du tout ce que va devenir Gigio la saison prochaine. Depuis cet automne, plusieurs versions ont circulé concernant le portier numéro 1 du Paris Saint-Germain. Les médias ont d'abord dit que l'ancien gardien de l'AC Milan allait rapidement prolonger avec le PSG, puis en début d'année, son départ était annoncé. Il y a deux semaines, RMC affirmait finalement que la prolongation de Donnarumma était imminente. Mais, à quelques heures du barrage retour de Ligue des champions contre Brest, José Barroso annonce que rien n'est fait dans cet épineux dossier et que le Paris Saint-Germain a visiblement décidé de prendre son temps et ne pas se précipiter, ce qui a souvent été le cas lors du recrutement des gardiens de but depuis le rachat par le Qatar.

Donnarumma n'a pas encore le feu vert du PSG

Notre confrère du quotidien sportif précise que pour Gianluigi Donnarumma « l’avenir reste en pointillé » au PSG et que l’international italien a « plusieurs rendez-vous programmés » afin d’essayer de trouver un accord pour rester plus longtemps à Paris. Car pour le joueur de 25 ans, le désir est de prolonger son séjour à Paris, une ville où l'ancien milanais se sent bien et où il vient de devenir papa. Sauf que désormais, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont déterminés à ne plus faire aucun sentiment, surtout si Gigio Donnarumma n'accepte pas de voir ses prétentions salariales à la baisse.

Actuellement payé 10ME par an, le gardien de but transalpin souhaite une petite augmentation pour prolonger son contrat, lequel s'achève dans un peu plus d'un an. Sauf que du côté du PSG, on n'est plus du tout dans cette logique, même si cela a longtemps été le cas dans un passé pas si lointain. Et, comme un signal envoyé au clan Donnarumma, Paris va faire signer un jeune gardien de but italien, Renato Marin, en offrant un salaire de 600.000 euros...par an à ce dernier. Si avec cela, Gigio ne comprend pas, le Paris Saint-Germain refermera vite la porte des négociations.