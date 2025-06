PSG ‍: Donnarumma se prend une sale note

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un seul but encaissé en trois matchs de Coupe du monde des clubs, mais Gianluigi Donnarumma ne fera visiblement jamais l'unanimité au PSG. Difficile de ne pas évoquer un possible départ cet été.

Concentré sur la Coupe du monde des clubs, Gianluigi Donnarumma laisse ses agents s’occuper de son avenir, qui fait forcément beaucoup parler. Avec encore un an de contrat, l’Italien est à un moment charnière de sa carrière. Grâce ses bonnes performances en Ligue des Champions, l’ancien du Milan AC semblait parti pour prolonger. Mais depuis des mois, les discussions traînent, et il se murmure que le PSG ne fait pas beaucoup d’efforts, notamment sur le plan financier, pour le convaincre de rester. Malgré son statut et ses récents succès, Donnarumma a reçu une offre de prolongation avec un salaire à la baisse, indexé sur ses performances et les titres remportés. Une preuve que Luis Enrique n’en fait pas un joueur capital pour l’avenir.

Donnarumma, le PSG va devoir trancher

Et ce n’est pas le match contre Seattle qui va faire changer d’avis l’entraineur espagnol et les suiveurs du PSG. Le gardien italien a reçu la pire note de L’Equipe avec un 4/10. En raison de sa relance ratée en début de match qui aurait pu coûter un but, et un jeu au pied toujours aussi inquiétant pour les défenseurs parisiens. Chez les supporters, les avis sont partagés. Difficile de toucher à un gardien aussi décisif cette saison en Ligue des Champions, mais dans le même temps, Donnarumma ne convient clairement pas au jeu que Luis Enrique veut mettre en place. Au point de le faire partir cet été, même si le temps passe et aucune issue ne se dévoile dans ce dossier complexe.