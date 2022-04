PSG : Donnarumma renvoyé à l'AC Milan, la folle rumeur !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma avait réalisé une saison parfaite avec le club français jusqu'à son énorme boulette face au Real Madrid. Son avenir est lié à Leonardo, et le nom de l'AC Milan revient.

Jusqu’au 9 mars dernier, personne ne doutait du fait que le Paris Saint-Germain avait fait une excellente opération en s’attachant les services de Gianluigi Donnarumma, libre depuis la fin de son contrat avec l’AC Milan. Champion d’Europe l’été dernier avec l’Italie, la signature du géant italien était à mettre au crédit de Leonardo, lequel avait convaincu Mino Raiolo et son joueur de rejoindre le PSG malgré la concurrence de Keylor Navas. Mais ce fameux 9 mars 2022, Gigio Donnarumma s’est raté face à Karim Benzema, et son monde s’est écroulé. Clairement engagé dans l’élimination parisienne contre Madrid, le portier de 23 ans a été attaqué de partout, et surtout de son pays, où les supporters milanais l’accusent toujours d’être un « mercenaire » qui a trahi les Rossoneri pour céder à l’argent du Qatar. Et comme si cela ne suffisait pas, l’équipe d’Italie était éliminée sans gloire dans la course au Mondial, la responsabilité de Donnarumma sur le but de la Macédoine du Nord lors du match de barrage étant un peu engagée.

Donnarumma de retour sous le maillot de Milan ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

De retour à Paris, Gianluigi Donnarumma a retrouvé la confiance de Mauricio Pochettino, même si durant toute la saison l’entraîneur argentin a été contraint de gérer une vive concurrence entre le gardien de but italien et Keylor Navas. Ce qu’il n’avait pas souhaité lorsque le mercato 2021 avait été étudié. Même si Donnarumma représente l’avenir, son avenir au Paris Saint-Germain est lié à celui de Leonardo affirme ce dimanche le quotidien L’Equipe. « Si un nouvel entraîneur arrive, si le directeur sportif Leonardo (qui a fait venir Donnarumma au sortir de l'Euro remporté avec l'Italie) est débarqué, les cartes seront forcément rebattues. À l'heure du bilan, la boulette de l'ltalien à Bernabeu pourrait aussi peser. Il faudra voir enfin ce qu'en disent les principaux intéressés, peu emballés à l'idée de remettre ça. L’Italie rêve d'un retour de« Gigio » à Milan, fort de la puissance financière de son probable futur actionnaire, un fonds d'investissement basé à Bahreïn », précise le média, qui ouvre ainsi la porte à une nouvelle révolution. Il est vrai que le leader de la Serie A pourrait rapidement disposer de moyens financiers colossaux et donc investir sur le mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Il est vrai que Keylor Navas, qui est lié jusqu'en 2024 avec le PSG, n'a pas bien vécu cette concurrence qu'il n'avait pas prévue, et que le portier costaricien est en mesure de demander un bon de sortie si rien ne change. Nasser Al-Khelaifi va donc devoir gérer un problème de plus lors du prochain mercato, alors même que le président qatar de Paris devra déjà chercher un nouvel entraîneur, tout cela en tentant de négocier la prolongation de Kylian Mbappé. Les nuits du patron du Paris Saint-Germain doivent être courtes, et pas uniquement pour savoir qui de Donnarumma ou Navas doit quitter son club durant le prochain marché des transferts.