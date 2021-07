PSG : Donnarumma n° 1 à Paris, Navas doit partir

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germais aura dans son effectif Keylor Navas et probablement Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, ce qui promet une bonne prise de tête à Mauricio Pochettino. Pour Raymond Domenech, il est évident que le champion d'Europe sera n°1.

Actuellement à Rome où il célèbre avec ses coéquipiers de la Squadra Azzurra la victoire dans l’Euro, Gianluigi Donnarumma a déjà fait savoir, lors d’un entretien avec la RAI, qu’il allait se positionner très rapidement concernant son avenir. Libre de tout contrat après son départ de l’AC Milan, celui qui a été élu meilleur joueur de la finale Italie-Angleterre a déjà passé sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain, et il est bien conscient que faire durer le suspense après la fin de l’Euro n’a aucun sens. Mais en attendant cette officialisation imminente, le débat fait toujours rage concernant la hiérarchie des gardiens de but au PSG. Avec un Keylor Navas qui sort de deux belles saisons avec le club de la capitale, et un Gianluigi Donnarumma au sommet de son art, l’entraîneur parisien va devoir rapidement faire des choix.

Même s’il n’est pas entraîneur du Paris Saint-Germain, Raymond Domenech estime que Mauricio Pochettino n’hésitera pas et confiera à l’ancien gardien de but milanais le rôle de numéro 1 dans la hiérarchie au détriment de Keylor Navas. « On parlait du PSG avant Navas, et bien on va parler du PSG après Navas très rapidement. Si je suis entraîneur je prends Donnarumma sur l’élan de l’Euro, il y a une page qui va se tourner et c’était bien. Mais du moment où ils font signer Donnarumma, ils ne peuvent pas rester le cul entre deux chaises. Il y a un futur et le futur c’est Donnarumma. A Navas je lui explique qu’il se serait bien qu’il retourne au Real, car c’est impossible qu’il reste comme numéro 2. Les deux ne peuvent pas être en concurrence », a expliqué l’ancien sélectionneur national sur la chaîne L’Equipe.