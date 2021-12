PSG : Donnarumma, Man United vole à son secours !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

En concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas totalement gagné sa place de titulaire au PSG. Manchester United surveille sa situation et s’apprête à tenter le coup.

Au vu de ses récentes déclarations, Gianluigi Donnarumma ne s’attendait pas à cette situation lorsqu’il a signé l’été dernier au PSG, après son départ libre du Milan. « Je me trouve dans une situation nouvelle pour moi », a avoué le meilleur joueur du dernier Euro. Le gardien de l’Italie a directement été mis en concurrence avec Keylor Navas par Mauricio Pochettino. L’entraîneur peine à faire un choix entre ses deux gardiens. L’un, Gianluigi Donnarumma, représente à la fois le présent et l’avenir à ce poste. L’autre a toujours été impeccable depuis qu’il a rejoint le PSG en 2019 et a le soutien d’une grande partie du vestiaire, notamment les Sud-Américains. Gianluigi Donnarumma a disputé 9 matchs depuis qu’il est arrivé dans la capitale, contre 14 pour son concurrent, Keylor Navas. L’ancien portier de l’AC Milan a repris plus tard, et a subi récemment une petite blessure. Le bilan est donc assez équitable, même si Gianluigi Donnarumma comme Keylor Navas voudraient jouer tous les matchs.

Manchester United très intéressé par Donnarumma

Dans ce contexte, Manchester United se dit qu’il a peut-être une chance d’attirer Gianluigi Donnarumma dès l’été prochain, seulement un an après son arrivée au PSG, révèle Calciomercato.it, citant plusieurs sources anglaises. Les Red Devils sont à la recherche d’un nouveau gardien car David De Gea pourrait cette fois bien quitter Old Trafford, alors qu’il arrivera à un an du terme de son contrat et que son salaire est assez astronomique. Reste à savoir si Gianluigi Donnarumma est intéressé par un départ à Manchester United. Il s’agirait presque d’un aveu de faiblesse. Le PSG n’est peut-être pas non plus très emballé à l’idée de transférer l’Italien, alors que Keylor Navas va fêter ses 35 ans dans quelques jours. Il faudrait que les planètes s’alignent pour Manchester United dans ce dossier.