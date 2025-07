PSG ‍: Donnarumma, la grande trahison ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lassé d'attendre des nouvelles du PSG pour sa prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma a décidé de regarder ailleurs. Son agent vient d'appeler Manchester City.

Le PSG, qui avait pour ambition de ne pas perdre un seul de ses titulaires victorieux de la Ligue des Champions, va probablement devoir dire adieu à son gardien. Si critiqué à ses débuts, loin d’être impérial en première partie de saison à l’image de son équipe, Gianluigi Donnarumma est monté en puissance au point d’être le sauveur de son équipe contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa, réalisant quelques prouesses qui justifiaient enfin la confiance du PSG à son égard. Mais paradoxalement, alors que dans son histoire Paris a toujours blindé le contrat du moindre joueur qui enchainait des bons matchs, Marco Verratti et ses six prolongations peuvent l’attester, le club de la capitale ne fait aucun effort pour garder le portier de la Nazionale. Un salaire revu à la baisse, avec moins de fixe et plus de prime, alors qu’il a un an de contrat, c’est une invitation à aller voir ailleurs pour ce gardien dont le jeu n’a jamais vraiment totalement du goût de Luis Enrique.

Chelsea et Galatasaray surveillent Donnarumma

Et cette invitation a été acceptée, puisque la presse anglaise annonce que, faute de nouvelles propositions à un peu plus d’un mois de la fin du mercato, Gianluigi Donnarumma a vu ses agents sonner à la porte de Manchester City. Il faut dire que, depuis la dernière offre parisienne du mois de mai, le gardien transalpin n’a eu aucune nouvelle du PSG, y compris après la victoire en Ligue des Champions ou après la Coupe du monde des clubs. Graeme Bailey, correspondant pour TBR Football, affirme ainsi que l’entourage de Donnarumma et le club anglais sont en discussions en vue d'un transfert dès cet été. Ederson devrait partir, et une place de titulaire attend l’Italien.

Et dans le même temps, le PSG sera bien obligé d’écouter les offres, car il ne fait aucun effort pour prolonger son gardien, et ne veut pas non plus le perdre libre dans un an. C’est aussi pour cela qu’il a gardé sous le coude les dossiers menant à Lucas Chevalier et Diogo Costa. A noter que Galatasaray est aussi venu aux renseignements pour l’ancien du Milan AC, mais cela pourra difficilement aller plus loin. Et Chelsea vient de se greffer au dossier, fort de sa récente victoire en Coupe du monde des clubs et de la montagne d’or qui va avec.