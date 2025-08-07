PSG ‍: Donnarumma fait un choix ahurissant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie par le PSG en raison de son refus de prolonger, Gianluigi Donnarumma est bien décidé à pourrir l’été du club parisien. Le gardien italien ne veut pas partir, malgré des offres alléchantes.

Tout le monde pensait que l’épineux feuilleton Gianluigi Donnarumma allait se terminer par un accord entre le Paris Saint-Germain et son gardien italien. En fin de contrat en juin 2026, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est vu proposer -comme Hakimi, Vitinha ou Nuno Mendes- une prolongation avec une part de salaire fixe et de gros bonus variables. Un contrat inacceptable pour « Gigio », qui estime mériter une belle augmentation après sa saison exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. Faute d’accord, le PSG a acté le départ de Donnarumma cet été puisque ce vendredi un accord a été trouvé avec le LOSC pour la venue de Lucas Chevalier contre 40 millions d'euros et des bonus qui pourraient atteindre 15ME.

Donnarumma refuse de partir... pour l'instant

Problème, Gianluigi Donnarumma refuse pour l’instant de quitter le PSG. A un an de la fin de son contrat, le champion d’Europe italien balaie d'un revers de la main pour l’instant tous les projets qui lui sont présentés. Une tendance confirmée par le site Fichajes, qui explique que Gianluigi Donnarumma est pour l’instant bien décidé à rester malgré des intérêts très sérieux de la part de Manchester City, Chelsea et Manchester United. Les trois cadors de la Premier League sont très chauds à l’idée de faire venir le gardien de 26 ans, mais ce dernier est pour l’instant inflexible.

PSG : Chevalier-Donnarumma, il crie au grand bluff ! https://t.co/iLJEe3kfWv — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Il se sent bien à Paris et à douze mois de la fin de son contrat, il semble prêt à se battre pour sa place de titulaire avec Lucas Chevalier. Sauf que ce n’est pas aussi simple que cela et pour le PSG, l’objectif est de placer le gardien n°2 de l’équipe de France dans les meilleures conditions… ce qui ne sera de toute évidence pas le cas avec une concurrence dès sa première saison au côté d’un monument comme Gianluigi Donnarumma. Paris se retrouve dans une situation bien complexe et va devoir redoubler d’efforts pour sortir de cette crise des gardiens. Avec l’espoir que l’ancien Milanais accepte l’une des offres qui va se présenter à lui, en Angleterre ou ailleurs. Mais ces dernières heures, ce n’était donc pas la tendance.