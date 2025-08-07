Lucas Chevalier au PSG, c'est fait ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après avoir conclu un accord personnel avec Lucas Chevalier pour un transfert cet été, le Paris Saint-Germain et le LOSC ont finalisé l'opération et se sont entendus sur le prix du gardient de but.

La complexité du dossier Gianluigi Donnarumma a obligé le Paris Saint-Germain à passer à l'action pour lui trouver un remplaçant. Le portier italien ne souhaitant pas prolonger son contrat, lequel se termine en juin 2026, aux conditions fixées par les dirigeants parisiens, ces derniers ont alors ouvert des discussions avec le LOSC et Lucas Chevalier pour un transfert cet été. La promesse de récupérer le poste de gardien numéro 1 a très vite convaincu le gardien lillois de signer chez le vainqueur de la dernière Ligue des champions. Toutefois, un accord entre les clubs restait encore à trouver. C'est maintenant chose faite et Lucas Chevalier va rapidement rejoindre sa nouvelle équipe.

Lucas Chevalier arrive au PSG et jouera contre Tottenham

Après avoir envoyé deux offres refusées, le PSG a fini par rehausser sa proposition à plus de 40 M€ pour recruter Lucas Chevalier. Une dernière offre acceptée par Lille > https://t.co/sCH8dfteXp pic.twitter.com/ETJ7Oxugyt — L'Équipe (@lequipe) August 7, 2025

Comme l'indiquent L'Equipe et Le Parisien ce jeudi, le PSG a enfin réussi à convaincre le LOSC grâce à une troisième et dernière proposition revue à la hausse. Olivier Létang a accepté une offre estimée à un peu plus de 40 millions d'euros, hors bonus. Le quotidien sportif français explique qu'il ne reste désormais plus que des petits détails à régler entre les clubs afin de mettre cet accord par écrit, mais que tout cela ne devrait prendre qu'une poignée d'heures. La suite ? Lucas Chevalier pourra alors se rendre à Paris pour passer sa visite médicale et signer le contrat de cinq ans qui l'attend.

L'objectif de la direction parisienne, sous l'impulsion de Luis Campos et de Nasser al-Khelaïfi, était de finaliser ce dossier avant la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, soit avant le mercredi 13 août prochain. Luis Enrique souhaitait pouvoir compter sur lui pour le premier match officiel de la saison. Une signature qui va donc drastiquement chambouler la hiérarchie des gardiens de but : avec son arrivée, l'effectif professionnel compte dorénavant cinq gardiens (Chevalier, Donnarumma, Safonov, Tenas et Marin).