PSG : Donnarumma doublure de Navas, le plan fou de Paris dévoilé

Doublure de Keylor Navas au PSG cette saison, Sergio Rico n’a pas convaincu les dirigeants parisiens de lever son option d’achat au mercato.

Désireux de disposer d’un gardien remplaçant très performant, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Sergio Rico à l’issue de la saison. Le doute englobait encore ce dossier il y a quelques semaines, ce n’est plus le cas selon Estadio Deportivo, qui affirme que l’Espagnol va rentrer à Séville cet été, le PSG n’ayant aucunement l’intention de payer 10 ME pour le recruter définitivement. Ce départ va automatiquement entraîner le recrutement d’un nouveau gardien et selon les informations de Paris-United, le plan de Leonardo à ce poste est très ambitieux puisque le directeur sportif du PSG souhaiterait convaincre un certain Gianluigi Donnarumma.

Avec déjà 206 matchs au compteur avec l’AC Milan du haut de ses 21 ans, l’international italien est très apprécié par le board du PSG. En fin de contrat avec le club lombard dans un an (juin 2021), le poulain de Mino Raiola a de grandes chances de rapidement devenir la priorité de Paris à ce poste. Mais une question demeure : habitué à un rôle de n°1 depuis son plus jeune âge, Gianluigi Donnarumma acceptera-t-il un rôle de doublure pour la première fois de sa carrière ? Le doute est permis, d’autant plus que Keylor Navas n’est pas en fin de contrat dans un ou deux ans avec Paris puisque le contrat du Costaricien, excellent pour sa première saison avec le PSG, court jusqu’en juin 2023. Par ailleurs, le média pro-Paris affirme qu’Alphonse Areola, prêté sans option d’achat au Real Madrid, a de bonnes chances de poursuivre sa carrière en Espagne. Satisfait de son attitude et de ses performances, le Real Madrid souhaite recruter définitivement l’actuel doublure de Thibaut Courtois.