PSG ‍: Donnarumma dévasté par la grave blessure de Musiala

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma a involontairement infligé une grave blessure à Jamal Musiala, samedi lors du quart de finale du Mondial des clubs. Le gardien du PSG est très marqué par la blessure du jeune Allemand.

La victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs a presque été éclipsée par la grave blessure subie par Jamal Musiala. En fin de première mi-temps, sur un ballon anodin en profondeur, le jeune milieu offensif allemand a tenté de sauver le ballon d’une sortie en six mètres. Il a trouvé sur sa route l’imposant Gianluigi Donnarumma, lequel a glissé au sol pour s’emparer du ballon. Dans son geste, involontaire et sans faute selon l’arbitre, le gardien du PSG a tout emporté… y compris la cheville de Jamal Musiala.

PSG : Neuer secoue brutalement Donnarumma https://t.co/mnjaAy7vno — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Donnarumma et Hakimi, également à proximité de la scène, ont tout de suite compris que l’Allemand était gravement blessé. Selon Bild, il souffre d’une fracture du péroné gauche et sera absent entre 4 et 5 mois. Un geste malheureux que Gianluigi Donnarumma regrette, le gardien italien ayant posté un message de soutien à l’égard de Jamal Musiala sur Instagram. « Toutes mes prières et mes vœux de rétablissement t’accompagnent » a publié le gardien parisien sur le réseau social.

Donnarumma a échangé avec Musiala

A en croire les informations de RMC, Gianluigi Donnarumma a par ailleurs échangé plusieurs messages avec le milieu offensif allemand après la rencontre. « Gigio » voulait aller voir Musiala, mais ce dernier était déjà parti du stade pour passer des examens à la fin du match. Preuve en tout cas que l’international italien s’en veut terriblement après cette blessure involontairement infligée à Jamal Musiala, alors que Manuel Neuer n’a pas été tendre avec son homologue parisien après la rencontre.