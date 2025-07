PSG ‍: Donnarumma dans le flou, Safonov dévoile ses ambitions

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La très grosse incertitude autour de l'avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain pousse Matvey Safonov à se porter en candidat solide pour prendre sa place de numéro 1 la saison prochaine.

Longtemps critiqué pour son manque de régularité depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a fait taire toutes les critiques lors de la saison récemment achevée. Le portier italien a été l'un des artisans majeurs de la réussite parisienne, sortant des prestations impériales à chaque tour de Ligue des champions et faisant de fait partie d'un effectif qui a marqué l'histoire du club. Toutefois, la direction est très inquiète. Son contrat prendra fin en juin 2026 et le géant transalpin n'a toujours pas accepté la moindre proposition de prolongation de contrat. Ses conditions sont particulièrement strictes et le PSG privilégie ses propres règles. Devant ce flou total, Matvey Safonov entend bien saisir sa chance la saison prochaine.

Safonov veut saisir sa chance

Personne ne peut aujourd'hui s'avancer sur les contours de l'avenir de Donnarumma. Sera-t-il vendu cet été ? Partira-t-il gratuitement l'année prochaine ? Va-t-il être prolongé ? Autant de questions et d'incertitudes qui poussent Matvey Safonov à croire en ses chances de devenir le nouveau gardien numéro 1 au Paris Saint-Germain, selon Foot Parisien. Le média français indique que le Russe est particulièrement vigilant à l'égard de la situation de son coéquipier italien. L'ancien de Krasnodar est prêt à relever les défis qui l'attendent en cas de départ de « Gigio ».

Une volonté ferme qui reste louable, car le Paris Saint-Germain s'est depuis offert le jeune Renato Marin (19 ans), qui a, lui aussi, l'intention de saisir sa chance lorsque le moment sera venu. Quant à Metvey Safonov, s'il veut réellement avoir une place de titulaire au sein de l'effectif, il va devoir faire preuve de beaucoup plus d'assurance devant les cages parisiennes que ce qu'il a montré la saison dernière.