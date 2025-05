Ita ‍: La Juventus appelle Antonio Conte au secours

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

Alors que la saison de Serie A s’est achevée ce dimanche, la Juventus fait déjà les gros titres en Italie. La Vieille Dame pourrait à nouveau changer d’entraineur. Antonio Conte est la cible numéro 1.

Après une nouvelle saison difficile marquée par l’échec de Thiago Motta, la Juventus a sauvé une qualification en Ligue des champions en terminant quatrième. Récemment nommé, Igor Tudor ne sait pas de quoi son avenir sera fait à la tête des Bianconeri. Ce lundi matin, la Gazzetta Dello Sport explique que la Vieille Dame a jeté son dévolu sur Antonio Conte. Le champion d’Italie cette saison va quitter le Napoli mais pourrait rester de l’autre côté des Alpes. Le natif de Lecce connait bien la maison turinoise pour y avoir joué entre 1991 et 2004. Mais surtout l’avoir entrainé entre 2011 et 2014 et lançant l’incroyable domination sur le championnat italien entre 2012 et 2020. Le média italien explique que la présence de l’historique Giorgio Chiellini pourrait jouer en faveur de Conte. La Juventus veut jouer la carte sécurité, précise le quotidien italien.

Tudor sacrifié ?

Gazzetta : La #Juve compte rapidement accélérer pour le retour d'Antonio Conte sur le banc. Giorgo Chiellini, qui aura plus de pouvoirs au sein du club, est fortement lié à son ancien entraîneur. pic.twitter.com/dxCpCJnBss — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 26, 2025

Après la dernière journée ce dimanche, Igor Tudor a évoqué son avenir. L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille veut que les dirigeants turinois prennent une décision rapide avant le Mondial des clubs cet été. « Si je mérite de rester sur le banc de la Juve ? Je pense qu’on saura très vite la décision, même très très vite. Avant le Mondial des clubs. Que la décision dans un sens ou dans l’autre, y partir sans avoir décidé ne serait pas juste ni pour le club, ni pour moi (…) Je suis heureux toujours heureux et content : il faut accepter la vie d’entraîneur, qui est toujours en doute en fonction des résultats (…) Avec 2-3 recrues dans les secteurs visés, cette équipe peut recommencer à gagner, » explique-t-il au micro de Sky Sports. Les bases semblent désormais posées et les hauts dirigeants de la Vieille Dame vont devoir rapidement trancher dans le vif pour débuter sereinement le mercato.