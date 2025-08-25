Le PSG baisse le prix de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche à faire partir le plus vite possible Gianluigi Donnarumma. Manchester City est chaud pour récupérer le gardien de but champion d'Europe.

Le Paris Saint-Germain n'a plus que quelques jours pour faire des ventes sur le marché des transferts. Parmi les joueurs que veut faire partir le club de la capitale : Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but n'est plus désiré par Luis Enrique, qui l'a remplacé par Lucas Chevalier. L'Italien va donc devoir se trouver une nouvelle équipe. Heureusement pour lui, Manchester City rode pour le récupérer. Le club anglais attend en revanche dans un premier temps de faire partir Ederson, courtisé par Galatasaray. Pour lâcher Donnarumma, Paris espérait avoir un chèque de 50 millions d'euros. Mais finalement, le PSG pourrait demander moins pour l'ancien portier de l'AC Milan.

Donnarumma à City, c'est presque fait mais...

Selon les informations de Marca, Manchester City n'est désormais plus très loin de recruter Donnarumma. Le Paris Saint-Germain prévoit désormais de le vendre pour environ 40 millions d'euros. A noter que l'Italien est déjà d'accord contractuellement avec les Skyblues. Une fois que Ederson sera parti de City, alors l'arrivée de Donnarumma pourra se faire. Mais on n'en est pas encore là. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium demandent 25 millions pour leur gardien alors que Galatasaray propose 10 millions d'euros seulement. Tout se jouera dans les prochaines heures, avec comme pire scénario la possibilité que le deal Donnarumma ne se fasse pas avec Manchester City. Le Paris Saint-Germain devrait alors trouver une solution rapidement, sous peine de devoir gérer un vestiaire avec un joueur plus désiré par l'entraineur et le staff technique. Il se dit que Manchester United est aussi intéressé par le Parisien même si, comme City, le club devra faire partir au préalable un de ses gardiens de but.