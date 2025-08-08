PSG ‍: Donnarumma a reçu deux offres explosives

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En attendant l'officialisation de la signature de Lucas Chevalier au PSG, Donnarumma a déjà reçu des propositions de deux clubs au plus haut niveau européen. Le gardien de but italien a décidé de prendre son temps avant de faire un choix décisif pour la suite de sa carrière.

Arrivé jeudi soir à Paris, Lucas Chevalier doit passer dans les prochaines heures sa visite médicale avant que les champions d'Europe ne confirment officiellement que le gardien de but français quitte le LOSC pour le PSG. Cela ne sera une surprise pour personne, même pas Gianluigi Donnarumma, lequel a été personnellement prévenu par les dirigeants parisiens il y a quelques jours. Après avoir refusé de prolonger au Paris Saint-Germain en raison des conditions financières imposées par le club de la capitale, Donnarumma a deux solutions, soit aller au bout de son contrat et partir libre dans un an, soit accepter un transfert cet été. Et le média italien Sportmediaset révèle que les agents de Gianluigi Donnarumma ont deux deux offres majeures dans les mains pour le héros de la victoire parisienne en Ligue des champions.

Donnarumma hésite encore à quitter le PSG

Tandis que l'hypothèse d'un transfert de Donnarumma en Turquie, et plus précisément à Galatasaray est d'ores et déjà à oublier, Manchester City et le Bayern Munich ont déjà noué des contacts avec les représentants du gardien de but international italien afin de lui proposer de signer dès cet été. Pour libérer son gardien de but de sa dernière année de contrat, le Paris Saint-Germain réclame entre 35 et 40 millions d'euros. Un prix élevé compte tenu de la situation contractuelle, mais que les deux clubs sont déjà prêts à verser au PSG si Gianluigi Donnarumma donne son accord. Selon Alfredo Pedulla, journaliste italien et spécialiste du mercato, le portier italien n'a pas encore décidé, et il pourrait même être tenté d'attendre encore un peu afin d'obtenir de Manchester City et du Bayern Munich les meilleures conditions salariales possibles.

L'Italie garde un oeil sur le dossier Donnarumma

Autre solution toujours envisagée par Gianluigi Donnarumma, aller au bout de son contrat avec Paris et partir librement dans un an. Si c'était le cas, alors un club comme l'Inter aurait déjà un œil attentif sur ce dossier. Car le club milanais et d'autres équipes italiennes rêvent de faire revenir Donnarumma en Serie A, mais le salaire exigé par l'international transalpin, à savoir au moins 12 millions d'euros par saison, est colossal. Pour Gigio Donnarumma, l'heure de se décider arrive.