PSG : Donnarumma à Paris, la bataille royale commence !

Lors du prochain mercato, le PSG ne devrait pas lever l’option d’achat de Sergio Rico, prêté par le FC Séville et qui n’a pas réellement convaincu le staff de Thomas Tuchel.

Rapidement au cours de la saison, Leonardo indiquait que l’option d’achat de l’Espagnol, dont le montant s’élève à 10 ME, était bien trop haute. Sauf retournement de situation, Sergio Rico va donc reprendre la direction de l’Andalousie en dépit de sa volonté de signer définitivement au Paris Saint-Germain. De son côté, Alphonse Areola va revenir en provenance du Real Madrid mais ne devrait pas être conservé par Leonardo, l’international tricolore souhaitant un poste de titulaire. C’est donc une nouvelle doublure à Keylor Navas que le PSG va devoir dénicher l’été prochain et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la piste Gianluigi Donnarumma est plus que jamais privilégiée par Leonardo.

L’ancien directeur sportif de l’AC Milan connaît bien le jeune italien pour l’avoir côtoyé en Lombardie. Et aux yeux du Brésilien, il est évident que Gianluigi Donnarumma a le profil parfait pour apprendre dans l’ombre de Keylor Navas avant de devenir le titulaire du Paris Saint-Germain à ce poste. Sur le papier, le plan est parfait. Dans les faits, il sera bien plus complexe à mettre en œuvre. Car le média indique que les plus grands clubs européens sont intéressés par le poulain du très puissant Mino Raiola. En effet, la Juventus Turin, le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid sont également sur les rangs et tenteront de décrocher la signature de Donnarumma l’été prochain. Tous devraient lui proposer un poste de doublure, sauf peut-être la Juve et Chelsea. Reste à voir si le joueur privilégiera le projet sportif ou l’aspect financier. Car depuis le début de sa jeune carrière, « Gigi » a toujours été un titulaire. Il serait donc assez étonnant de le voir accepter un rôle de doublure après avoir engrangé 190 matchs à l’AC Milan à seulement 21 ans…