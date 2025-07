PSG ‍: Donnarumma à l'Inter, il suffira d'une étincelle

Il n'y a qu'un seul titulaire indiscutable qui pourrait quitter le PSG cet été. C'est Gianluigi Donnarumma, pour qui l'Inter Milan pourrait bien passer à l'action à l'issue de la Coupe du monde des clubs.

Troué de partout par les joueurs du PSG en finale de la Ligue des Champions, Yann Sommer pourrait bien céder sa place dans les buts de l’Inter Milan à son adversaire de ce fameux soir du 31 mai à Munich. Le gardien suisse envisage de signer à Galatasaray, et négocie actuellement un contrat au montant très élevé de 7 millions d’euros par année, pendant deux ans. Un départ compliqué puisque l’Inter Milan n’entend pas lui faciliter la tache et n’envisage de le libérer qu’à une seule condition : que son remplaçant ait été trouvé. Selon le journaliste Ekrem Konur, ce remplaçant a un nom : Gianluigi Donnarumma. Autant dire que là aussi, c’est encore très compliqué comme affaire.

🚨🆕 #InterMilan 🇨🇭 #Galatasaray

Inter Milan are keeping a close eye on Gianluigi Donnarumma as a potential replacement — but only if Yann Sommer joins Galatasaray.



Sommer has asked for a 2-year deal and a salary close to €7M.