PSG ‍: Donnarumma à City, deux accords décisifs trouvés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les négociations avancent dans le bon sens entre toutes les parties pour le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Le gardien du PSG n’a jamais été aussi proche du géant anglais.

A l’issue de la victoire du PSG contre Angers vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a officiellement fait ses adieux au Parc des Princes. Un moment émouvant pour les supporters parisiens, qui ont salué l’un des héros du sacre en Ligue des Champions. Le temps des adieux passé, l’Italien peut désormais se concentrer sur la suite de sa carrière. Et il apparaît désormais de plus en plus clairement que c’est à Manchester City que le joueur de 26 ans va rebondir. Fabrizio Romano annonce deux grandes nouvelles dans ce dossier ce dimanche.

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

Premièrement, le clan Donnarumma et Manchester City ont définitivement trouvé un accord sur la durée de son futur contrat ainsi que sur son salaire. L’accord est total entre le géant anglais et Gianluigi Donnarumma, un premier pas décisif pour espérer un transfert d’ici la fin du mercato. Deuxièmement, le PSG a donné son feu vert pour revoir ses exigences à la baisse. Après avoir réclamé 50 millions d’euros pour son champion d’Europe, le club de la capitale a accepté d’être moins gourmand alors que « Gigio » n’a plus qu’un an de contrat à Paris. Des négociations sont en cours entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour tenter de trouver un accord sur le montant du futur transfert.

Le PSG revoit ses prétentions à la baisse

Le spécialiste du mercato explique que désormais, tout va dépendre du transfert d’Ederson à Galatasaray. Car malgré son fort intérêt pour Donnarumma, le pensionnaire de l'Etihad Stadium ne souhaite pas faire venir le gardien du PSG avant que son portier brésilien ait trouvé un point de chute. Là aussi, les discussions sont intenses entre Manchester City et le club turc dans le but de trouver un accord qui pourrait se situer aux alentours de 10 millions d’euros. Il reste une grosse semaine à tous les acteurs de ce dossier à plusieurs bandes pour trouver un accord et permettre à Gianluigi Donnarumma de rebondir à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola.