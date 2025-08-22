PSG ‍: Donnarumma fait ses adieux au Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Présent au Parc des Princes ce vendredi soir pour assister à la victoire du PSG contre Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma en a profité pour faire ses adieux aux supporters parisiens.

Après le coup de sifflet final, le club Bleu et Rouge a organisé une petite cérémonie afin de présenter à son public les cinq titres gagnés cette saison. Après celle-ci, Gianluigi Donnarumma a pris le temps de longuement saluer les tribunes du Parc des Princes, comme l'a diffusé Ligue1+. Un moment forcément spécial pour le gardien italien, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG et grand artisan de ce succès européen en 2024-2025.

De beaux adieux pour Donnarumma au Parc

L'avenir va maintenant s'écrire loin de la France pour l'ancien gardien de l'AC Milan, fortement pressenti en Premier League où Manchester United et Manchester City sont intéressés par ses services. Il reste moins de dix jours au PSG et à Gianluigi Donnarumma pour régler proprement le départ du géant italien, pour qui Paris réclame entre 20 et 30 millions d'euros alors que son contrat expirera en juin 2026.