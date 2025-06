PSG ‍: Donnarumma à City avant minuit, la folle rumeur

Le mercato se termine ce soir en vue de la Coupe du monde des clubs, et Manchester City va encore faire de grosses annonces. Donnarumma, le gardien du PSG, a été dans le viseur.

C’est ce mardi soir que se termine la première fenêtre du mercato d’été, qui doit permettre aux équipes participantes à la Coupe du monde des clubs de se renforcer avant l’épreuve aux Etats-Unis qui débute en fin de semaine. Les derniers mouvements s’opèrent et Manchester City va annoncer la signature de Rayan Cherki après la visite médicale, dans le cadre d’un transfert à 40 millions d’euros. Le club anglais frappe très fort lors de ce mois de juin, car Tijani Reijnders va imiter Cherki, et Rayan Aït-Nouri a déjà signé. Pour cette dernière journée de folie, Pep Guardiola va surement enregistrer la venue d’un nouveau gardien. Un accord a été trouvé avec Chelsea pour faire signer Marcus Bettinelli en provenance de Chelsea, afin d’avoir un troisième gardien pour la Coupe du monde des clubs.

Pep Guardiola has been awarded an honorary degree by The University of Manchester, recognising his extraordinary contribution to our city over nine years on and off the pitch! 🩵 pic.twitter.com/2NQ9uiJ1f9