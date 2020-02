PSG : Divorce entre Tuchel et les joueurs brésiliens à Paris ?

Dans : PSG.

Selon la presse brésilienne, les choix tactiques de Thomas Tuchel à Dortmund ont ulcéré et effaré les joueurs sud-américains du Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel a surpris les supporters du PSG, les journalistes, les consultants et les téléspectateurs avec sa composition d’équipe mardi à Dortmund. Mais si l’on en croit le média brésilien UOL Esporte, généralement très bien informé lorsqu’il s’agit de Neymar et ses compatriotes, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a également stupéfait ses joueurs. Car ces derniers seraient de plus en plus perturbés par les changements tactiques décidés par Thomas Tuchel. Au point que le trio composé de Neymar, Marquinhos et Thiago Silva serait remonté contre tout cela, regrettant de ne pas avoir de stratégie fiable et d'en subir les conséquences.

Evidemment, UOL rappelle que Neymar et Thiago Silva sont montés au créneau après la défaite à Dortmund, et qu’en interne la contestation commence à gronder au PSG. Même si tout cela reste des rumeurs, il est évident que la situation de Thomas Tuchel est de plus en plus précaire, son avenir étant totalement lié au résultats du match retour contre l'équipe allemande dans trois semaines au Parc des Princes. Mais si Tuchel a déjà à dos des joueurs comme Neymar et Marquinhos, son avenir parisien semble déjà se ternir très sérieusement. D'autant plus que ce n'est pas Leonardo qui l'a nommé à son poste de coach du Paris Saint-Germain et que le directeur sportif brésilien a probablement déjà un autre nom en tête pour lui succéder. A qui le tour ?