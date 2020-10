PSG : Diallo viré de Paris dès mercredi ?

Dans : PSG.

Avec une équipe assez incroyablement diminué, le PSG a survolé les débats à Nîmes pour s’imposer 4-0.

Mais ce qui est passé face aux Gardois, ne suffira peut-être pas face à une formation du calibre de Manchester United, qui se présente ce mardi soir au Parc des Princes pour le début de la Ligue des Champions. Si Neymar sera de retour, la présence de Marquinhos en défense centrale est fortement remise en cause. Et l’absence du capitaine pourrait faire très mal, surtout que le PSG n’a pas trouvé de doublure en charnière centrale cet été. Résultat, Abdou Diallo pourrait avoir sa chance, et cela inquiète au plus haut point Eric Rabesandratana. L’ancien défenseur du PSG s’inquiète clairement pour l’ex de Dortmund, qui pourrait même prendre la porte en cas de nouvelle déception.

« Surtout qu’il y a des incertains : Pereira, Bakker, Verratti, et surtout le plus inquiétant pour moi : Marquinhos. Si c’est Diallo qui le remplace, je suis très inquiet après sa prestation contre Nîmes. Il a été le joueur le plus inquiétant côté parisien, même si Paris a fait un très bon match. Diallo n’a pas rassuré. Qu'est-ce que ça va donner contre Manchester United qui s’est imposé 4-1 à Newcastle ? Il ne respire pas la sérénité depuis qu'il joue au PSG. Pourtant, il est venu au PSG pour passer un cap, après Dortmund. Mais il ne l’a jamais passé. S'il joue mardi, ce sera un gros test pour lui en tout cas. S’il n’est pas concluant, il sera dans les partants futurs du PSG », a prévenu le consultant de France Bleu, pour qui le dossier du défenseur central sera clairement à suivre de près au mois de janvier.