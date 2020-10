PSG : Un miracle Marquinhos pour Man Utd ?

Dans : PSG.

Le PSG débute sa campagne de Ligue des Champions mardi soir contre Manchester United au Parc des Princes. Thomas Tuchel peut espérer le retour de Marquinhos et Julian Draxler, blessés avec leur sélection.

Habitué à bricoler depuis le début de la saison en raison des suspensions, des cas de covid-19 et des blessures, Thomas Tuchel va une nouvelle fois devoir innover. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester United mardi soir pour la première journée de la phase de poules de la ligue des Champions. Un choc pour lequel l’entraîneur allemand ne sait pas encore sur qui il peut compter. Plusieurs parisiens, touchés par une blessure, sont incertains pour mardi soir. C’est le cas de Marquinhos (adducteurs) Marco Verratti (quadriceps), Leandro Paredes, sorti blessé vendredi soir à Nîmes, et touché aux ischios-jambiers tout comme Julian Draxler. Au lendemain du large succès parisien (4-0) dans le Gard, Le Parisien fait le point sur chacun des hommes cités plus haut.

Le Brésilien Marquinhos et l’Allemand Julian Draxler ont pris part à une séance individuelle au camp des Loges ce samedi. Revenus tous deux blessés du rassemblement avec leur sélection, ils nourrissent des espoirs pour un retour à la compétition contre Edinson Cavani et sa nouvelle équipe. Thomas Tuchel observera avec attention leur séance d’entraînement dimanche et lundi afin de prendre une décision finale. Quant à Marco Verratti et Leandro Paredes, sauf retournement de situation, ils ne fouleront pas la pelouse du Parc des Princes. Thomas Tuchel est au moins fixé sur deux des quatre points d’interrogations. Affaire à suivre.