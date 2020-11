PSG : Di Maria sur le départ, Cristiano Ronaldo dans le coup ?

Dans : PSG.

L’actualité du PSG est souvent rythmée par l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais la situation d’Angel Di Maria est également floue…

Et pour cause, l’international argentin de 32 ans sera en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison. La tendance était clairement à une prolongation de l’ancien joueur du Real Madrid mais pour l’heure, aucun accord n’a été annoncé par le Paris SG. Une situation qui interpelle forcément les cadors du football européen au vu des prestations d’Angel Di Maria avec le PSG en Ligue des Champions ces dernières années. En difficulté en ce début de saison, la Juventus Turin est spécialiste pour venir chiper des joueurs en fin de contrat (Rabiot, Ramsey, Daniel Alves, Khedira). Et selon les informations de Calcio Mercato, la Vieille Dame pourrait tenter le gros coup Di Maria.

Le média affirme que le profil du gaucher du Paris Saint-Germain plaît tout particulièrement à Andrea Pirlo… mais pas seulement. Cristiano Ronaldo serait également dans le coup, et aimerait retrouver à la Juventus Turin son ancien coéquipier au Real Madrid. Il faut dire que dans la capitale espagnole, l’association des deux hommes avait fait des étincelles sous les ordres de Carlo Ancelotti, à une époque où Angel Di Maria jouait davantage dans le cœur du jeu que sur un côté, tandis que Cristiano Ronaldo était encore virevoltant au poste d’ailier gauche. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à doubler la Juventus Turin en trouvant un accord avec son attaquant pour prolonger son contrat. Tandis que Neymar et Kylian Mbappé sont en fin de contrat en juin 2022, et ne sont donc pas certains de poursuivre leur carrière au PSG, il est clair qu’un éventuel départ d’Angel Di Maria serait un réel coup dur pour le club de la capitale française…