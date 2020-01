PSG : Di Maria quittait Paris, Tuchel l’a rattrapé à Barcelone

Dans : PSG.

En difficulté sous les ordres d’Unai Emery, Angel Di Maria a envisagé de quitter le Paris Saint-Germain. Mais l’intervention de Thomas Tuchel a changé la donne.

Membre des « Quatre Fantastiques » cette saison, Angel Di Maria (31 ans) n’a pas toujours un des héros du Paris Saint-Germain. A l’époque de l’entraîneur Unai Emery, l’ailier argentin n’avait pas le même niveau de performance, ni le même temps de jeu. Alors à l’été 2018, l’ancien joueur du Real Madrid a envisagé un départ, jusqu’au déplacement de son nouveau coach Thomas Tuchel avec qui le courant est immédiatement passé.

« Je suis très content. C’est un entraîneur qui m’a tout de suite donné de la confiance, a raconté Di Maria en conférence de presse. Il est venu me parler à Barcelone avant la Coupe du monde 2018, pour que je ne parte pas, que je reste au club et que je prolonge. C’est ce que j’ai fait, parce que je me sentais heureux, ma famille aussi. » Tuchel avait su trouver les mots pour retenir l’international argentin, pourtant très affecté après une saison compliquée.

La trahison d’Emery

« J’avais passé une année difficile avec Unai. Il m’avait promis que j’allais jouer et après, durant toute l’année, je n’ai pas joué. Pour un joueur, ça fait mal, a confié le Parisien. Le coach m’a donné 100% de confiance. J’ai eu trois entraîneurs dans ma carrière, Mourinho, Ancelotti et Thomas, qui m’ont donné de la confiance et m’ont permis d’être au niveau où je suis. »

Quant à son avenir, Di Maria n’est pas totalement fixé alors qu’il arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. « Il n'y a pas de discussion pour l'instant, a-t-il assuré. Je n'ai pas la tête à ça. Il me reste un an de contrat, je suis tranquille. Je suis heureux ici. J'ai déjà dit que je voulais que le PSG soit mon dernier club en Europe. Après, je retournerai en Argentine. » Pour le moment, Paris donne sûrement la priorité aux prolongations de Kylian Mbappé et Neymar.