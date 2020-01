PSG : Tuchel a brûlé ses jokers, le Qatar le surveille

Dans : PSG.

Le PSG tentera de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi soir contre Reims. Et pour Thomas Tuchel il vaudra mieux éviter la sortie de route sous peine d'avoir de gros soucis.

Pour la première fois depuis longtemps, le Paris Saint-Germain a fini la saison 2018-2019 sans gagner une seule coupe nationale. Même si Thomas Tuchel a mené le PSG au titre de Champion de France, les défaites en Coupe de France face à Rennes en finale, et Coupe de la Ligue contre Guingamp lors des quarts de finale n’ont pas été oubliés du côté de Doha. Autrement dit, le club de la capitale doit impérativement passer l’obstacle Reims ce mercredi et retourner au stade de France pour reprendre son bien contre l’Olympique Lyonnais. Si ce n’était pas le cas, alors Thomas Tuchel pourrait avoir chaud aux oreilles.

Tuchel ne doit pas se rater

L’entraîneur allemand a beau être jugé sur les performances du PSG en Ligue des champions, un nouvel échec en Coupe de la Ligue ne passera probablement pas. C’est ce que confirme Dominique Sévérac. « L’Allemand est le premier des trois derniers entraîneurs du PSG à n’avoir remporté ni la Coupe de la Ligue ni la Coupe de France. Il a envie que cela change et sans doute ses dirigeants avec lui. En saison 2, Tuchel demeure sous surveillance, après une première année ratée, à un seul titre, celui de champion de France, même si le fiasco européen a enseveli les déboires domestiques », explique le journaliste du Parisien. Il est vrai que cela ferait mauvais genre pour une telle armada d'échouer du côté de Reims, et Thomas Tuchel en est bien conscient, puisqu'il a prévu d'aligner Neymar et Kylian Mbappé, ses deux atouts. C'est le prix à payer pour continuer tranquillement sa route au PSG.