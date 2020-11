PSG : Di Maria qui prolonge, la fumée blanche n'est plus loin

Dans : PSG.

Il y a un dossier qui avance bien au PSG, c’est celui de la prolongation de contrat d’Angel Di Maria.

En dehors de la période du mercato, Leonardo n’a pas le temps de se reposer. Le directeur sportif parisien a pour mission de faire prolonger quatre joueurs majeurs de l’équipe, dont deux superstars que sont Neymar et Mbappé, et deux éléments importants qui seront libre au mois de juin prochain : Bernat et Di Maria. Concernant l’Argentin, le dirigeant du PSG avance rapidement, et multiplie les discussions plutôt fructueuses. Le dossier est forcément compliqué, car, si El Fideo a bien envie de continuer l’aventure, son salaire, son statut, la durée de sa prolongation, sont des éléments décisifs pour le convaincre. Mais selon la Gazzetta dello Sport, un premier accord a été trouvé pour une prolongation de deux ans, qui emmènerait donc l’ancien du Real Madrid et de Manchester United jusqu’en juin 2023 dans la capitale française.

Au niveau du salaire, Di Maria conserverait des émoluments proches de ceux actuellement, ce que peu de clubs européens peuvent garantir pour un joueur au talent immense, mais qui aura 33 ans en février prochain. Une annonce est espérée dans les prochaines semaines, et pourrait aussi servir au niveau de la communication à montrer l’exemple aux autres joueurs du PSG. Plus les joueurs majeurs affichent leur intention de rester, plus cela peut favoriser des décisions similaires pour Neymar et Mbappé, même si ces deux cas de figure sont éminemment plus compliqués à gérer que celui de Di Maria.