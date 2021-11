PSG : Di Maria propose de régler le problème de la MNM

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Derrière Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, Angel Di Maria ne fait plus vraiment partie des titulaires indiscutables dans l’attaque du PSG. C’est donc pour cette raison qu’il a proposé ses services en tant que milieu de terrain à Mauricio Pochettino.

Même s’il n’a pas été aidé par les évènements depuis le début de la saison, entre sa suspension de trois matchs en Ligue des Champions et les retours tardifs de sélection, l’Argentin a un peu perdu sa place de cadre à Paris. Pour confirmer cela, il suffit juste de regarder le dernier match du PSG. Sur le banc des remplaçants face à Manchester City mercredi en C1, le joueur de 33 ans est entré après l’heure de jeu à la place de Gueye. Preuve que Di Maria est bien le quatrième larron de l’attaque francilienne. Un statut qu’il comprend. « Quand on a ces trois-là devant, c'est normal que la première option soit de les mettre, ce sont les meilleurs sur le terrain. Ils ont gagné ce qu'ils ont gagné, ils sont ce qu'ils sont. Ce qui leur donne à tous les trois ce statut différent. Enfin aux deux car Leo Messi, c'est différent du reste. C'est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain. Après moi j'essaie toujours d'être à 100 %, de faire le maximum pour rentrer dans le onze. Je sais que ce n'est pas facile pour moi vu ces joueurs à mon poste. Ce sont les décisions du coach et j'essaie de faire le max pour lui donner ces options supplémentaires », a expliqué l’ancien attaquant de Manchester United sur RMC.

« Je suis prêt à faire des efforts pour jouer »

Voyant que son avenir à court terme est bouché au poste d’ailier, Di Maria se dit désormais prêt à jouer milieu de terrain, comme il a pu le faire contre Man City cette semaine. « J'ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste. C'était d'ailleurs ma meilleure année au Real en 2014. L'entraîneur sait que je peux jouer là mais après ce sont ses décisions. C'est sur que j'adore jouer avec la balle dans les pieds. En 2014, j'ai joué au milieu et je me sentais très bien, très heureux. Avec en plus des joueurs de qualité au PSG comme Marco Verratti, Leandro Paredes ou Gana Gueye ça pourrait le faire. Je suis prêt à faire des efforts pour jouer à ce poste. Je veux jouer et être toujours dans le onze. Parfois j'y suis, parfois non mais l'important c'est d'être toujours au top et de faire le maximum pour que l'entraîneur ait une option en plus », a détaillé Di Maria, qui semble ok à l'idée de se sacrifier au milieu pour mettre Messi, Neymar et Mbappé dans les meilleures dispositions pour faire gagner le PSG. Un discours qui va plaire à Pochettino.