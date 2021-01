PSG : Di Maria libre en juin ? La Juventus rôde

Dans : PSG.

Spécialiste des transferts gratuits, la Juventus garderait un oeil sur la situation Ángel Di María, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG.

Arrivé à Paris en 2015 après un flop à Manchester United, Ángel Di María aura eu des hauts et des bas dans la capitale. Capable de matchs stratosphériques comme lors de la victoire 4-0 contre le Barça en Ligue des Champions ou dans d'autres gros rendez-vous, l'Argentin est souvent critiqué pour son manque d'envie dans les matchs décrits comme moins importants. Malgré son statut de star, il est relégué au second rang derrière Neymar et Kylian Mbappé. Une situation qui agacerait le natif de Rosario. En fin de contrat en juin prochain, le gaucher n'a toujours pas prolongé. Cadre de Thomas Tuchel, le joueur de 32 ans souhaiterait en savoir plus quant à son rôle sous Mauricio Pochettino avant de prendre une décision. Et alors que son avenir reste incertain, de nombreux clubs se sont déjà manifestés pour l'ancien joueur du Real.

Dans un contexte économique difficile pour tout le monde, pouvoir recruter un joueur du standing d'Ángel Di María est une idée plaisante pour de nombreux clubs. L'Atletico Madrid et l'Inter Milan en font partie. Mais d'après les informations de Tuttosport, c'est la Juventus qui serait le club le plus pressant. Véritable spécialiste des arrivées libres, la Vieille Dame a déjà bouclé les transferts gratuits de joueurs comme Adrien Rabiot, Paul Pogba, Andrea Pirlo ou encore Dani Alves par le passé. Une stratégie que les dirigeants turinois aimeraient poursuivre alors que le salaire XXL de Cristiano Ronaldo bloque leur marge de manoeuvre sur le marché des transferts. Si Ángel Di María est séduit par une aventure en Serie A, il préfère pour le moment jouer la carte de la patience, attendant de voir le rôle que son nouvel entraîneur lui réserve.