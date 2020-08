PSG : Di Maria éjecté pour Messi, Riolo voit Paris sacré en C1

Dans : PSG.

En froid avec ses supérieurs, Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone dès cet été. Le Paris Saint-Germain serait prêt à en profiter. Une hypothèse qui fait rêver Daniel Riolo.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain… L’idée fait forcément saliver le club de la capitale et tous ses supporters. Imaginez l’Argentin retrouver sa complicité avec Neymar et compléter un incroyable trio avec l’attaquant français Kylian Mbappé ! Et Angel Di Maria dans tout ça ? Pour Daniel Riolo, l’ailier parisien doit être sacrifié, notamment à cause de son match décevant contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions dimanche.

« Messi au PSG ? Il faut délimiter les contours de la faisabilité et ce pourquoi je pourrais apprécier le projet. Je vais défendre l’idée un petit peu plus. Sur la dernière finale d’il y a trois jours, si Messi est sur le terrain à la place de Di Maria, où est le problème ? Est-ce que le PSG n’est pas plus armé à ce moment-là ? Moi, je pense que oui, a répondu le journaliste de RMC. Parce que Di Maria sur ce genre de match… » Le Blaugrana serait donc l’élément qui manque tant aux Parisiens sur la scène européenne.

Une pige d’un an au PSG ?

« Si dans le 4-3-3 qui était aligné dimanche contre le Bayern, tu mets Messi à la place de Di Maria, je suis désolé, je pense que le PSG est bien supérieur, a imaginé Riolo. On parle d’un an. Si sur un an, le PSG récupère Messi et qu’il joue dans un 4-3-3 à la place de Di Maria, où tu blindes le milieu, et que tu vas en Ligue des Champions, honnêtement, je ne vois pas pourquoi le PSG n’a pas sa chance d’aller au bout. » Déjà proche d’atteindre son objectif la semaine dernière, Paris, avec Messi, serait évidemment l’un des grands favoris de la compétition.