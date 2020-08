PSG : La MSN au complet à Paris ? Neymar ramène Suarez et Messi

Dans : PSG.

Absent des plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman, l’attaquant du FC Barcelone Luis Suarez serait prêt à retrouver Neymar au Paris Saint-Germain.

Comme pressenti après la déroute contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des Champions, le mercato estival s’annonce très mouvementé au FC Barcelone. D’autant que Ronald Koeman n’est pas du genre à ménager ses joueurs. A peine nommé, le nouvel entraîneur a déjà contacté plusieurs éléments pour leur montrer la porte de sortie. Parmi eux, l’attaquant Luis Suarez (33 ans) a été prié de faire ses valises et de se trouver une nouvelle formation. Une décision forcément difficile à avaler mais nul doute que l’Uruguayen n’aura aucun mal à rebondir.

On parle déjà d’un intérêt de l’Ajax Amsterdam, son ancien club, pendant que le Paris Saint-Germain serait à l’affût, voire plus encore. En effet, Don Balon va plus loin et indique que Suarez a déjà donné son feu vert au champion de France. « El Pistolero » aurait notamment été convaincu par son ancien coéquipier Neymar avec qu’il formait la « MSN » du Barça, en compagnie de Lionel Messi. En parlant de l’Argentin, il est désormais sur le départ, même s'il n'a encore rien dévoilé au sujet de son point de chute. Il doit d'abord négocié la fin de son contrat à Barcelone, mais en ce qui concerne son avenir, nul doute que de voir Neymar, et pourquoi pas Suarez, craquer pour le PSG, cela pourrait bien lui donner quelques idées.