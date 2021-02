PSG : Di Maria courtise Messi, Pochettino applaudit

Dans : PSG.

A l’instar de Leandro Paredes avant lui, Angel Di Maria a publiquement évoqué une potentielle signature de Lionel Messi au PSG.

Le compatriote du Ballon d’Or n’a pas caché qu’il serait évidemment le plus heureux des hommes si Lionel Messi posait ses valises à Paris cet été. Des propos qui, ajoutés à ceux de Leonardo ou encore de Leandro Paredes, ont suscité l’agacement de la presse espagnole, qui a dénoncé un « harcèlement total ». Interrogé au sujet des déclarations d’Angel Di Maria sur Léo Messi, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a défendu son attaquant de 32 ans au micro de la Onda Cero.

« Ils demandent à Di Maria s’il veut jouer avec Messi… Eh bien, qu’est-ce que tu veux qu’il réponde ? Ce n’est pas pour cette raison qu’il manque de respect à Barcelone, ne sortons pas les choses de leur contexte » a fait savoir Mauricio Pochettino, profitant du micro tendu par le média espagnol pour rendre un vibrant hommage à son compatriote Lionel Messi. « Leo Messi est une machine, une bête de compétition. Parfois lors des derbies (avec l’Espanyol Barcelone, ndlr), j’ai parlé avec lui et nous avons eu une bonne relation. Il y a une situation difficile à comprendre autour de Messi, et qu’un joueur parle d’un coéquipier en sélection tout en disant qu’il aimerait jouer avec en club, je crois que c’est quelque chose de valable ». Autant dire que pour Mauricio Pochettino, il est hors de question de s’écraser devant les accusations de la presse catalane. Les joueurs du PSG ont saisi le message, ils ont l’autorisation de leur entraîneur pour s’exprimer au sujet de Lionel Messi, en dépit de l’imminence du choc de Ligue des Champions entre Paris et le Barça.