PSG : Di Maria appelle le Barça, il se fait raccrocher au nez !

Angel Di Maria n'a que moyennement apprécié cette saison au Paris Saint-Germain, l'ailier argentin passant trop de temps, selon lui, sur le banc de touche. Et comme la concurrence ne risque pas de mollir, Angel Di Maria semble être de plus en plus tenté par un départ du PSG. Mais si l'an passé, une piste le menait vers le FC Barcelone, où Lionel Messi plaidait sa cause, ce n'est plus vraiment le cas cette saison, le Barça ayant d'autres ambitions pour venir renforcer son secteur offensif.

Mais ce dimanche, le Mundo Deportivo affirme qu'Angel Di Maria espère, lui, toujours pouvoir filer du Paris SG vers le Barça et que l'international argentin a demandé à son agent de relancer les dirigeants catalans afin d'en savoir plus sur leurs intentions lors du prochain mercato. Le quotidien sportif proche de Barcelone affirme que Di Maria risque d'être déçu car les chances de voir le Barça lui faire une proposition sont nulles. Autrement dit, soit l'attaquant du Paris Saint-Germain va devoir continuer sa route en Ligue 1, ou bien il va devoir se trouver un autre point de chute que le FC Barcelone.