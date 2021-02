PSG : Di Maria a tout perdu en 90 minutes ?

Dans : PSG.

Absent lors du carton parisien face au Barça, Angel Di Maria pourrait avoir du mal à retrouver sa place de titulaire.

Avec sa prestation XXL face à Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Déjà considéré comme l'un des plus grands joueurs du football mondial, son triplé l'a propulsé dans la catégorie des candidats au Ballon d'Or 2021. Privés de Neymar et d'Ángel Di María, les Parisiens ont affiché un visage plus que convaincant au Camp Nou, en revenant avec un résultat très positif (4-1). Si la prestation des Franciliens a ravi les observateurs, l'Argentin pourrait être le grand perdant du nouveau statut de Kylian Mbappé. Au micro de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a évoqué la situation du milieu offensif parisien, absent sur blessure contre le Barça.

« La dynamique et la maitrise de mardi doivent être conservées. On ne peut pas se passer de Neymar. Mais comme on a trouvé un collectif, il va falloir faire cohabiter tout le monde. C’est le chemin pour aller de nouveau en finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé a été capable de se mettre au service du collectif et de marquer trois buts. Donc Neymar doit en être capable aussi. Si le coach arrive à créer cette alchimie, franchement on va avoir un grand PSG. Pour Di Maria, c’est un peu différent, c’est lui qui a intérêt à se mettre au service de l’équipe. Sinon il ne jouera pas parce qu’il y a d’autres options. Il a beaucoup de qualité, j’aime beaucoup ce joueur, et je pense qu’il sera assez intelligent pour le faire naturellement. Malgré tout, il y a du pain sur la planche pour Pochettino. C’est pour cela qu’on l’a fait venir » explique l'ancien joueur du PSG. Si Neymar et Mbappé possèdent aujourd'hui un statut de titulaires indiscutables, on imagine mal Mauricio Pochettino se priver de son compatriote dont il apprécie particulièrement le profil. Rajoutez à cela Mauro Icardi, Moise Kean ou Pablo Sarabia, et l'ancien coach des Spurs dispose d'un effectif de très grande qualité pour terminer la saison. En attendant peut-être Lionel Messi en juin prochain...