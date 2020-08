PSG : Dhorasoo contre Leonardo, l'incroyable clash

Dans : PSG.

Au détour d’un match amical face à Sochaux cette semaine, Leonardo a surpris tout le monde en faisait passer un message musclé.

De manière originale, il a « convoqué » les journalistes présents dans le Doubs, et a fait savoir, micros et caméras éteints, ce qu’il pensait de la situation du PSG et notamment de l’ambiance qui entourait le club parisien. Le manque de soutien des instances, les difficultés avec le calendrier, les décisions contraires, tout y est passé, tout comme la fameuse négativité. Le message est d’ailleurs surtout passé au coeur de l’effectif, où plusieurs joueurs ont récemment fait savoir qu’ils avaient l’impression d’être sans cesse attendus au tournant, et que les Français espéraient simplement qu’ils perdent. Si la posture de Leonardo a tendance à faire sourire Vikash Dhorasoo, le Brésilien a raison sur le fond estime l’ancien joueur du PSG.

« Leonardo ne m’agace rarement, moi il me fait rire : il s’invite à une interview et il dit ce qu’il a envie de dire. Je trouve, en plus que ce qu’il dit est assez juste. Ça fait Calimero ? Oui mais il inverse la situation. Il essaye de mobiliser tout le monde, de faire en sorte que tout le monde réalise que le PSG va jouer un quart de finale de Ligue des Champions qui peut les emmener vers une demi-finale et que, au lieu d’être défaitiste, on peut aussi être hyper positif. Et ce qu’il dit est juste : l’Atalanta a joué beaucoup plus de matches, des matches importants en plus. Le fait est qu’il y a eu des divergences au sein du football français qui font, aujourd’hui, que le PSG et Lyon sont défavorisés en Ligue des Champions », a souligné le consultant/homme politique dans La Chaine L’Equipe. Secouer les puces de tout le monde et inverser la tendance autour du PSG, voilà l’ambition de Leonardo avant le Final 8 de Lisbonne.