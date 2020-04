PSG : Deux Titis envoyés à Leeds pour sceller l’alliance avec le Qatar ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un club à acheter en Grande-Bretagne, Qatar Sports Investments a jeté son dévolu sur Leeds, actuellement leader de la deuxième division anglaise.

Pour l’heure, rien n’est encore officiel mais les discussions sont très avancées entre l’Emir du Qatar et le richissime propriétaire italien de Leeds, Andrea Radrizzani. A priori, tout pourrait être bouclé avant le prochain mercato estival puisque selon les informations obtenues par 90 Min, le Paris Saint-Germain réfléchit d’ores et déjà au moyen de sceller définitivement cette union… via le mercato. Et visiblement, quelques prêts de joueurs du PSG en manque de temps de jeu à Leeds pourraient voir le jour. Cela concerne notamment Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, lesquels n’ont pas encore signé leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain.

A en croire les informations du média, l’intention des dirigeants du PSG est de faire signer aux deux joueurs leur premier contrat professionnel dans la capitale française avant de les envoyer un an en prêt dans les mains de Marcelo Bielsa à Leeds. Une option qui pourrait séduire les deux Titis, qui souhaitent bénéficier de temps de jeu la saison prochaine et qui pourraient donc grandir en Premier League avant de revenir plus fort à Paris. Reste que ce plan ambitieux du PSG est conditionné aux actuelles négociations avec Aouchiche et Kouassi pour la signature des premiers contrats pros. Et c’est loin d’être gagné pour Paris, qui fait face à la concurrence de Leipzig et de plusieurs géants espagnols pour Kouassi. De son côté, Aouchiche est courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 dont l’AS Saint-Etienne et le Lille OSC. Autant dire que ces deux dossiers sont donc encore loin d’être réglés pour le Paris Saint-Germain, malgré cette ambition de faire grandir les joueurs à travers le nouveau club satellite, Leeds.