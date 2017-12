PSG : Deux pistes chaudes en Italie, mais une est de trop !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, il a longtemps été question du recrutement d’un gardien de but au Paris Saint-Germain. Plusieurs noms ont filtré durant l’été comme ceux de Jan Oblak ou encore de Gianluigi Donnarumma. Finalement, aucun renfort n’est arrivé et Unai Emery a décidé de faire confiance à Alphonse Areola pour le rôle de n°1. Une situation qui déplaît forcément à Kevin Trapp, toujours sur le départ et qui pourrait faire ses valises lors du mercato hivernal. Pour le remplacer, le club parisien étudie plusieurs pistes, à en croire les informations de Sport Mediaset.

Donnarumma est inaccessible, pas Reina...

Selon le média italien, le club de la capitale est toujours attentif aux performances et à la situation de Gianluigi Donnarumma, actuel gardien du Milan AC. Mais le joueur étant très jeune, sa valeur marchande est élevée et ce dossier s’annonce donc complexe. Ainsi, les dirigeants parisiens n’auraient pas refermé le dossier Pepe Reina. Déjà courtisé cet été, le gardien de Naples avait été retenu par Aurelio De Laurentiis, président du club napolitain. En fin de contrat en juin, le gardien espagnol sera néanmoins libre de négocier avec qui bon lui semble dès le mois de janvier. Le PSG pourrait en profiter pour tenter de le récupérer. Dès cet hiver ou dans six mois ? La question demeure entière, pour l’heure…