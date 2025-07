PSG ‍: Deux Parisiens ramassent une sale note

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a encore livré une grosse performance samedi soir face au Bayern Munich (2-0) pour se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Deux joueurs n’ont cependant pas été au niveau selon L’Equipe.

Qui va bien pouvoir arrêter le Paris Saint-Germain lors de cette saison 2024-2025 ? Vainqueur de la Ligue des Champions au mois de mai, le club parisien est toujours en lice à la Coupe du monde des clubs après sa victoire contre le Bayern Munich samedi soir (2-0). Un succès plutôt mérité et maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique, malgré une forte tension en fin de match après les exclusions de Willian Pacho puis de Lucas Hernandez. Le PSG a pu s’appuyer dans cette rencontre sur un grand Désiré Doué, un Joao Neves toujours aussi précieux ou encore sur Achraf Hakimi et Marquinhos, tous les deux monstrueux, pour l’emporter.

CdM Clubs : Un PSG à 9 écœure le Bayern https://t.co/Tw4PgNmAgt — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Deux joueurs ont en revanche livré une prestation en-deçà des attentes selon L’Equipe : Nuno Mendes et Fabian Ruiz, qui ont récolté la pire note côté parisien avec seulement 5/10. « Une prestation inégale, où il n'a pas toujours semblé dans son assiette. Il a livré un sacré duel à Olise, avec un succès inégal. Il se fait crocheter sur la première occasion allemande » souligne le quotidien national au sujet de Nuno Mendes, si brillant ces dernières semaines, mais qui a semblé plus en difficulté contre le Bayern samedi soir. Même chose pour Fabian Ruiz dans l’entrejeu.

Fabian Ruiz et Nuno Mendes en difficulté

« L'Espagnol a été en difficulté même si par sa disponibilité et son placement il a donné des solutions à ses partenaires. À des soucis à ressortir les ballons face au pressing allemand, à l'image de sa perte de balle (10e). À une balle de but qu'il a gâchée » détaille le journal. Malgré une prestation moins aboutie, on peut déjà affirmer que les deux hommes, tauliers de Luis Enrique cette saison, seront titulaires mercredi en demi-finale contre le Real Madrid. Il faudra en revanche livrer une autre prestation pour l’emporter, l’équipe de Xabi Alonso affichant une forme étincelante depuis le début de la compétition aux Etats-Unis.