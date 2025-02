PSG ‍: Deux joueurs surpayés, Luis Campos accusé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a tourné le dos au recrutement de stars du football, le départ de Kylian Mbappé ayant mis fin à cette époque. Mais à l'initiative de Luis Campos, Paris recrute tout de même des joueurs très chers.

Nasser Al-Khelaifi l'a dit et répété, le Paris Saint-Germain ne veut plus tout miser sur des superstars, ce qui a longtemps été la marque de fabrique du club de la capitale. En faisant jouer en même temps Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le dirigeant qatari du PSG a réalisé un fantasme, mais il n'a pas été payant sportivement, et encore moins financièrement, les champions de France étant proche d'être lourdement sanctionnés par la DNCG européenne. Exit donc les vedettes, Luis Campos doit désormais dénicher des jeunes joueurs au fort potentiel, et il le fait notamment en allant prendre des pépites au Portugal. Sauf que pour les observateurs, le responsable du recrutement du PSG paie beaucoup trop cher ces joueurs en devenir.

Au Portugal, le PSG dépense sans aucune limite

Si l'on ne peut pas reprocher à Luis Campos d'avoir payé 95 millions d'euros pour Randal Kolo Muani, puisque c'est Nasser Al-Khelaifi en personne qui était à la manoeuvre dans cette opération, Luis Campos est pointé du doigt pour deux joueurs, Nuno Mendes et Vitinha, qui viennent d'être prolongés par le PSG. « Ce sont de très bons joueurs mais ils sont achetés trop cher par rapport au prix du marché. Les clauses des recrues venues du Portugal sont payées sans négociation, comme Nuno Mendes (45M) ou Vitinha (42ME). Comme ils arrivent jeunes au PSG, ils pourraient être payés moins », explique, dans Le Parisien, Bruno Satin, agent de joueur et consultant de Canal+, qui regrette que le Paris Saint-Germain ne fasse pas preuve d'un peu plus de mesure dans ses dépenses concernant des joueurs en devenir.

Le PSG fait grimper les prix

Cependant, pour défendre Luis Campos, dont l'avenir au PSG est incertain puisque son contrat s'achève en fin de saison, les dirigeants parisiens peuvent faire remarquer que la valeur des deux joueurs en question, Nuno Mendes et Vitinha, a augmenté depuis qu'ils ont signé au Paris Saint-Germain. Et surtout que forcément, dès que le club de la capitale est évoqué dans un dossier la valeur du joueur concerné explosé.