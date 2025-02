PSG ‍: Un divorce brutal avec le patron du mercato ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a annoncé plusieurs prolongations vendredi soir au Parc des Princes, mais Luis Campos n'est pas apparu sur les photos de famille. Le patron du mercato est en fin de contrat et le doute existe sur son avenir à Paris.

Il y avait un parfum de fête dans le stade parisien avant la réception de Monaco, puisque le Paris Saint-Germain a dévoilé les prolongations de plusieurs joueurs essentiels, notamment Achraf Hakimi, mais aussi de Luis Enrique. Tout cela avant une nette victoire avec au menu un but somptueux de Khvicha Kvaratskhelia, dernier renfort en date du PSG. Cependant, malgré cela, il y a désormais un énorme mystère qui plane sur le club de la capitale, c'est l'avenir de Luis Campos. Le patron du mercato parisien a en effet un contrat qui se termine en juin prochain et pour l'instant, le Portugais n'a pas prolongé, alors que Luis Enrique souhaitait que cela soit annoncé en même temps que lui. Mais ce n'est pas le cas, et l'hypothèse d'un départ est dans l'air.

Luis Campos en fin de contrat au PSG

Selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, Luis Campos, qui a souvent été critiqué dans le passé, y compris par les supporters, hésite concernant son avenir au Paris Saint-Germain. « Une proposition a été formulée par le PSG, mais il n'y a pour l'instant toujours pas d'accord. Ce qui crée une situation peu banale, avec une fragilisation de l'homme fort de la direction sportive du fait de sa situation contractuelle », explique notre confrère, qui précise que c'est du côté de Luis Campos que le doute existe au sujet de sa position au PSG. Il est vrai que plusieurs gros clubs ont constaté que malgré les attaques dont il a fait l'objet, le patron du recrutement du Paris Saint-Germain a réussi à faire de très belles choses ces derniers mois, avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia au mercato d'hiver, mais aussi Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué l'été dernier.

Arsenal en pole pour signer Luis Campos ?

L'idée de partir du PSG pour rejoindre un autre club est dans l'air, et il ne serait pas étonnant de voir Luis Campos rejoindre une équipe de Premier League, son nom ayant déjà circulé dans plusieurs clubs et surtout à Arsenal. Les Gunners sont en contact depuis quelques mois avec le patron du mercato de Paris et le fait que Luis Campos ne prolonge pas est un signal qui peut clairement inquiéter Nasser Al-Khelaifi. Du côté parisien, on ne désespère pas d'aboutir à un accord avec celui qui bénéficie du soutien sans faille de Luis Enrique.