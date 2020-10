PSG : Deux joueurs ratés, Leonardo n'a pas fait le mercato parfait

Dans : PSG.

Comme souvent, Leonardo a prouvé sa valeur de recruteur hors pair dans la dernière ligne droite du mercato en s’attachant les services de Kean, Danilo ou encore Rafinha.

Résultat des courses, le mercato du Paris Saint-Germain est plutôt satisfaisant, même si Thomas Tuchel n’a pas obtenu de renfort en défense centrale, où les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva sont à déplorer. Dans le money-time du mercato, le directeur sportif du PSG a également tenté de s’offrir un latéral gauche afin de compenser la grave blessure de Juan Bernat, victime d’une rupture des ligaments croisés. Selon les informations de Téléfoot, l’homme fort du Paris SG a ainsi contacté Rayan Aït-Nouri, le très prometteur latéral du SCO d’Angers. Mais la démarche de Leonardo était trop tardive puisque le poulain de Jorge Mendes était en passe de s’engager avec Wolverhampton pour 25 ME.

Rayan Aït-Nouri n’a pas été le seul à mettre un râteau à Leonardo dans les dernières heures du mercato. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport indique de son côté que Christian Eriksen a également recalé le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Désireux de recruter un milieu offensif assez polyvalent, « Leo » a songé à Dele Alli, avant de jeter son dévolu sur Christian Eriksen. Mais le milieu de terrain de l’Inter Milan a refusé les avances du Paris Saint-Germain, qui s’est finalement rabattu sur Rafinha, lequel sort d’une saison très mitigée en prêt au Celta Vigo. La venue du Brésilien présente toutefois un avantage financier indéniable, puisqu’il a signé au Paris SG pour zéro euro. Ce qui n’aurait évidemment pas été le cas de Christian Eriksen. Mais ces deux dossiers prouvent que, même dans les 24 dernières heures du mercato, Leonardo est humain et peut aussi essuyer des refus…