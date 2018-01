PSG : Deux déclas mystérieuses sur l'avenir de Pastore au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

On est désormais entré dans les dernières heures du mercato d'hiver et l'avenir de Javier Pastore au Paris Saint-Germain n'est pas clair du tout. Alors que l'Italie a le regard tourné vers le PSG et le joueur argentin, ce ne sont pas les déclarations de Javier Pastore et Unai Emery, après Rennes-Paris, qui vont éclaircir les choses. Car plutôt que de rejeter fermement un transfert à l'Inter, le joueur parisien et son entraîneur ont au contraire entretenu le flou.

Attendu sur ce sujet, Javier Pastore a prolongé le suspense en lançant un « Je ne sais pas si je reste ». Et pour ajouter à l'incertitude concernant le joueur argentin, Unai Emery s'est également livré à une déclaration énigmatique. « Je lui ai demandé s’il était prêt à jouer. Il m’a dit qu’il avait la possibilité de partir, mais qu’il était très concentré et impliqué. (…) J’ai mon opinion, je l’ai donnée à tous. Après, ça dépend du club et du joueur », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui admet sans peine qu'il souhaite que Javier Pastore reste au PSG, mais qu'au final ce n'est pas lui qui décidera. Du côté de l'Inter, on peut donc toujours y croire, personne n'ayant définitivement fermé la porte à un transfert en Italie. Les ultimes heures du mercato vont être chaudes entre l'Inter et le PSG.